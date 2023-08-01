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13:09, 1 августа 2023Забота о себе

Косметолог назвала способ правильно смывать макияж в зависимости от типа кожи

Косметолог Искужина: для жирной кожи больше подойдет пенка с кислотами

Фото: Galina Kondratenko / Unsplash

Правильное умывание позволит сохранить красоту лица и здоровье кожи, рассказала косметолог, дерматолог Диана Искужина. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала россиянкам способ правильно смывать макияж в зависимости от типа кожи.

Первый этап ухода за лицом, по словам косметолога, — умывание пенкой, гелем или молочком. Каждое средство необходимо подбирать по типу кожи. Например, для жирной и комбинированной больше подойдет гель или пенка с кислотами. Для нормальной — гель с нейтральным рН. Для сухой лучше выбирать крем-гель или молочко, которые щадяще воздействуют на кожу, говорит Искужина.

Если вы используете декоративную косметику или солнцезащитные крема, то стоит использовать двухэтапное очищение. Первым этапом нужно использовать средство для демакияжа: гидрофильное масло или мицеллярную воду. А уже потом — очищающее средство по типу кожи

Диана Искужинадерматолог, косметолог

Затем нужно воспользоваться тоником, продолжает собеседница «Ленты.ру». Она отметила, что многие заблуждаются, считая тоник или лосьон средством для снятия макияжа. На самом деле их используют для выравнивания кислотно-щелочного баланса на поверхности кожи после контакта с очищающим средством.

«Для жирной и склонной к высыпаниям коже подойдут лосьоны с бетагидроксикислотами, ниацинамидом, матирующими компонентами. Для сухой — пантенол, алое, гамамелис, гиалуроновая кислота. Для нормальной и комбинированной — тоники с альфагидроксикислотами. Также в составе лосьонов могут быть добавлены антивозрастные компоненты: пептиды, антиоксиданты и ретинол», — объяснила врач.

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Третий этап правильного умывания — нанесение крема. Женщинам с сухой кожей необходимо пользоваться средствами с плотной текстурой, насыщенные маслами, триглециридами и керамидами. Тем, у кого кожа нормальная, — подойдут легкие текстуры крема. Для жирной кожи лучше выбирать увлажняющие гели, добавила косметолог.

Искужина рассказала, что с помощью домашнего ухода можно добиться прекрасных результатов и действительно преобразить кожу. Тем же, кто затрудняется с выбором средства, стоит обратиться за помощью врача-косметолога, чтобы не тратить впустую деньги на покупку неподходящих средств.

Ранее косметический химик Елена Николаева назвала главные ошибки в уходе за лицом. Среди прочих она указала на вред использования ежедневных масок.

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    Вера Владзиевская
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