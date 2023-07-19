Перечислены главные ошибки в уходе за лицом

Косметический химик Елена Николаева: ежедневные маски для лица вредят коже

Ежедневное применение масок для лица вредит коже, предупредила косметический химик сети «Улыбка радуги» Елена Николаева. Эксперт перечислила «Ленте.ру» главные ошибки в уходе за лицом.

По словам Николаевой, очень важно умываться перед сном, даже если на лице не было косметики. «Если вы не наносили макияж, очищать кожу все равно нужно, — настаивает она. — Кожа выделяет сало, которое постепенно начинает портиться, становится источником свободных радикалов и запускает процесс старения. Также на лице скапливается пыль и грязь».

Николаева отметила, что лучше снимать макияж в два этапа. По ее словам, женщины часто пренебрегают этим советом, из-за чего испытывают проблемы с высыпаниями на коже.

Николаева объяснила, что сначала необходимо использовать мицеллярную воду или гидрофильное масло, а затем гель (пенку или крем) для умывания.

Наносить ночной крем прямо перед сном — ошибка. Лучше делать это за 30 минут до сна, так как за это время он успеет впитаться, не оставит жирных следов на подушке, а также не создаст парникового эффекта при контакте кожи с подушкой или одеялом Елена Николаева косметический химик

Эксперт посоветовала не использовать один и тот же крем днем и вечером. Причина в том, что дневной крем содержит защищающие от солнца SPF-фильтры, входящие в его состав диоксид титана и цинка мешают обновлению кожи. Кроме того, дневные кремы содержат большое количество воды, что может вызвать отеки у людей, которые к ним склонны. В то же время ночной крем не защитит кожу от внешних воздействий днем, так как в его составе нет необходимых для этого веществ.

Еще одна распространенная ошибка в уходе за лицом — ежедневное использование масок. Николаева объяснила, что маска — средство для экстренных случаев, помогающее достичь быстрого эффекта. Например, маска с кислотами выравнивает цвет лица, а маска с кофеином устраняет отеки. Косметолог отметила, что существуют и маски для курсового применения при определенных проблемах (например, шелушении), в этих случаях в инструкции к ним указана регулярность применения.

Ранее дерматолог Наталия Жовтан назвала способы подготовить кожу к отпуску. Она посоветовала пройти косметологические процедуры, чтобы защитить кожу от агрессивного воздействия солнца и соленой воды.

