В России оценили совершенствование ВМФ

Эксперт Дандыкин: Россия достигла большого прогресса в совершенствовании ВМФ

Россия достигла большого прогресса в совершенствовании Военно-морского флота (ВМФ). Несмотря на участие страны в спецоперации на Украине, программа военного кораблестроения действует. Усиление флота оценил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Известиями».

«На фоне того, что было лет 20 назад, — это очень большой прогресс. Строятся большие корабли, подводные лодки. Например, крейсер атомно-стратегического назначения "Император Александр III" введен в строй. И еще многоцелевая подводная лодка, и еще дизель-электрические подводные лодки, одна из которых была на рейде, и "Меркурий", и, скорее всего, будет фрегат "Адмирал Головко". Будут малые ракетные корабли для Черноморского флота, один из которых "Циклон"», — сказал эксперт.

Дандыкин подчеркнул, что флот важен для обеспечения безопасности государства.

Ранее в июле в Минобороны России сообщили, что новый малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800, который может нести крылатые ракеты «Калибр», вошел в состав ВМФ России.

В июне главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что в 2023 году флот получит 44 боевых корабля и судна обеспечения.