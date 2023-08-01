Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 1 августа 2023Наука и техника

В России оценили совершенствование ВМФ

Эксперт Дандыкин: Россия достигла большого прогресса в совершенствовании ВМФ
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россия достигла большого прогресса в совершенствовании Военно-морского флота (ВМФ). Несмотря на участие страны в спецоперации на Украине, программа военного кораблестроения действует. Усиление флота оценил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Известиями».

«На фоне того, что было лет 20 назад, — это очень большой прогресс. Строятся большие корабли, подводные лодки. Например, крейсер атомно-стратегического назначения "Император Александр III" введен в строй. И еще многоцелевая подводная лодка, и еще дизель-электрические подводные лодки, одна из которых была на рейде, и "Меркурий", и, скорее всего, будет фрегат "Адмирал Головко". Будут малые ракетные корабли для Черноморского флота, один из которых "Циклон"», — сказал эксперт.

Материалы по теме:
«Трудно с такими бороться» Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
25 июля 2023
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023

Дандыкин подчеркнул, что флот важен для обеспечения безопасности государства.

Ранее в июле в Минобороны России сообщили, что новый малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800, который может нести крылатые ракеты «Калибр», вошел в состав ВМФ России.

В июне главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что в 2023 году флот получит 44 боевых корабля и судна обеспечения.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники вновь попытались атаковать Москву. Что рассказали власти о последствиях ночного инцидента?

    Собянин раскрыл подробности новой атаки беспилотников на Москву

    В Индии рассказали о подвиге российского танка в бою с колонной ВСУ

    Герасимов обратил внимание на нанесение превентивных ударов по армии Украины

    Герасимов проверил пункт группировки войск России на запорожском направлении

    Украинского беженца убили в немецком приюте

    Украинский бренд Nemiroff подал в суд на водочный завод в России

    Передачу словацких САУ Zuzana 2 Украине связали с утилизацией

    В России назвали причину размещения в Белоруссии тактического ядерного оружия

    В России оценили совершенствование ВМФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости