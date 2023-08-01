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10:33, 1 августа 2023Спорт

Волков потерял позицию в рейтинге UFC

Александр Волков опустился с седьмого на восьмое место в рейтинге UFC
Александр Волков. Архивное фото

Александр Волков. Архивное фото. Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков потерял одну позицию в рейтинге тяжеловесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмен опустился с седьмой на восьмую строчку. Он поменялся местами с представителем Молдавии Сергеем Спиваком.

Американец-легковес Дастин Порье, 29 июля проигравший соотечественнику Джастину Гейджи, в рейтинге своей весовой категории переместился на третье место. Его соперник стал вторым.

29 июля UFC объявил дату следующего боя Волкова. Россиянин проведет поединок в тяжелом весе против австралийца Тая Туивасы. Бой состоится 10 сентября на турнире UFC 293 в Сиднее.

Всего на счету 34-летнего Волкова 36 побед (24 из которых нокаутом) при десяти поражениях в смешанных единоборствах. В UFC россиянин выступает с 2016 года. В активе 30-летнего бойца 14 побед (из них 13 нокаутом) при шести поражениях.

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    Алексей Гусев
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