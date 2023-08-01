В России назвали причину размещения в Белоруссии тактического ядерного оружия

Депутат Чепа: российское ядерное оружие в Белоруссии защищает страну от Польши

Решение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии обосновывается необходимостью защиты Минска от угрозы, исходящей от Польши. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы поставили [Минску] это ядерное оружие не для угрозы США и НАТО, а для защиты Белоруссии, для гарантий безопасности этой страны, потому что ей конкретно угрожает Польша, и поляки строят свои планы, перемещают свои войска и делают определенные шаги, которые Белоруссия объективно расценивает как угрозу своей независимости. Только поэтому тактическое ядерное оружие было размещено в Белоруссии, а не как угроза и шантаж НАТО», — сказал депутат.

Парламентарий также прокомментировал слова представителя российского Министерства иностранных дел (МИД) Алексея Полищука, который сообщил, что Москва может вывести свои ядерные ресурсы с территории Белоруссии в случае изменения внешней политики Вашингтона.

«Это заявление делал не только Полищук, это заявление делал и официальный Минск, который говорил, что он может рассмотреть вывод тактического ядерного оружия с территории своей страны в случае изменения позиции НАТО относительно России, что также угрожает Белоруссии», — отметил собеседник «Ленты.ру».

16 июня президент России Владимир Путин сообщил, что Москва доставила первые ядерные заряды в Белоруссию. Как он утверждал, до конца года данная работа будет выполнена целиком. Путин добавил, что это элемент сдерживания тех, «кто задумывается о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение».

В свою очередь, глава Белоруссии Александр Лукашенко объяснял, что тактическое ядерное оружие было размещено в стране в целях обороны.