Песков выразил уверенность в награждении экипажа уничтожившего колонну ВСУ танка

Песков: уверен, что экипаж уничтожившего украинскую колонну танка наградят

Экипаж российского танка, уничтожившего колонну украинской бронетехники, представят к наградам. Уверенность в этом выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Ранее было опубликовано видео бою танка Вооруженных сил России с семью единицами украинской бронетехники. Умелым маневрированием и точным огнем российские военнослужащие подбивают несколько машин. Одновременно с этим по украинской колонне начинает работать артиллерия.

«С большой долей уверенности могу сказать, что да», — ответил Песков на вопрос о том, наградят ли танкистов. В Кремле посмотрели видео и восхищены героизмом военных, добавил он.

Также во время общения с журналистами пресс-секретарь дал оценку ударам беспилотников по Москве. Представитель Кремля назвал угрозу реальной и заверил в том, что компетентные службы принимают необходимые меры для предотвращения подобных атак.