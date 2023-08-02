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09:54, 2 августа 2023Спорт

Мэрия Волгограда отозвала иск в суд на Исинбаеву

Мэрия Волгограда отозвала иск в суд на Елену Исинбаеву

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Мэрия Волгограда отозвала иск в суд на двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву. Об этом сообщает ТАСС.

Власти хотели взыскать со спортсменки 124 тысячи рублей за пользование подземной парковой. «Исинбаева полностью оплатила долг, поэтому иск был отозван», — заявил председатель комитета по информационной политике администрации Волгограда Алексей Трункин.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Позже на своей странице во «ВКонтакте» Исинбаева написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.

Высказывания спортсменки вызвали общественный резонанс. С критикой легкоатлетки выступил министр спорта России Олег Матыцин, а глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в Махачкале переименуют стадион, названный в честь Исинбаевой.

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    Алексей Гусев
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