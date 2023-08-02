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19:43, 2 августа 2023Мир

Макрон рекордно увеличил бюджет Минобороны

Президент Франции Макрон увеличил бюджет Минобороны до рекордных 413 млрд евро
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Christophe Petit Tesson / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон об увеличении бюджета Минобороны республики до рекордных 413 миллиардов евро в 2024-2030 годах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Беспрецедентный бюджет в 413 миллиардов евро для трансформации нашей армии на всей территории страны», — подчеркнули в Министерстве обороны.

Французский военный бюджет вырастет до 400 миллиардов евро по сравнению с 295 миллиардами, выделенными в 2019-2025 годах. В новый бюджет входит модернизация армии, средств ядерного сдерживания, обновление оборудования, защита киберпространства и улучшение условий для военных.

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    Виктория Кондратьева
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