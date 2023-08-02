Макрон рекордно увеличил бюджет Минобороны
Президент Франции Макрон увеличил бюджет Минобороны до рекордных 413 млрд евро
Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон об увеличении бюджета Минобороны республики до рекордных 413 миллиардов евро в 2024-2030 годах. Об этом сообщает РИА Новости.
«Беспрецедентный бюджет в 413 миллиардов евро для трансформации нашей армии на всей территории страны», — подчеркнули в Министерстве обороны.
Французский военный бюджет вырастет до 400 миллиардов евро по сравнению с 295 миллиардами, выделенными в 2019-2025 годах. В новый бюджет входит модернизация армии, средств ядерного сдерживания, обновление оборудования, защита киберпространства и улучшение условий для военных.