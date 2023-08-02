Педиатр перечислил противопоказания к грудному вскармливанию
В редких случаях грудное вскармливание может оказать негативное влияние за здоровье ребенка. Об этом «Ленте.ру» рассказал главный внештатный детский специалист по педиатрии и детской нефрологии Депздрава Москвы Исмаил Османов.
Противопоказаниями являются заболевания обмена веществ и ферментопатии у младенца, уточнил специалист. По его словам, эти нарушения характеризуются пищевой непереносимостью из-за отсутствия какого-либо фермента. К ним относятся: галактоземия (нарушение обмена углеводов), болезнь «кленового сиропа» (врожденный дефект метаболизма аминокислот), фенилкетонурия (нарушение обмена аминокислоты фенилаланина, поступающей в организм человека с белковой пищей). В таких случаях ребенок должен получать только лечебное питание специализированными заменителями женского молока.
Также временно ограничивают грудное вскармливание, если возник иммунный конфликт из-за несовместимости матери и плода по резус-фактору или группе крови и у младенца диагностирована гемолитическая болезнь. Иногда эта мера необходима, если младенец глубоко не доношен до физиологического созревания, страдает тяжелой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью, врожденной аномалией челюстного аппарата. В таких случаях грудным молоком младенца кормят через специальный зонд, поделился врач.
Со стороны матери противопоказанием будут являться:
• тяжелые заболевания (ВИЧ-инфекция, открытая форма туберкулеза с бацилловыделением, сифилис при условии заражения в третьем триместре);
• такие опасные инфекции как столбняк, сибирская язва;
• серьезные соматические заболевания в стадии декомпенсации с развитием сердечной, почечной, печеночной, дыхательной недостаточности;
• тяжелые формы гнойного мастита;
• острые психические расстройства.
Кроме того, грудное вскармливание прекращают в том случае, если мама принимает опасные для ребенка лекарства, добавил Османов. Он обратил внимание, что, в целом, по статистике таких матерей крайне мало.
Педиатр предупредил, что в зависимости от причины, по которой врачи исключают грудное вскармливание, его продолжение может привести к развитию:
• нарушения обмена веществ и последующему нарушению развития ребенка;
• гемолиза и вследствие этого тяжелой анемии, энцефалопатии;
• белково-энергетической недостаточности, недостаточным прибавкам в массе, росте, задержке моторного и нервно-психического развития;
• аспирации, пневмонии;
• инфицированию тяжелыми инфекциями;
• токсическому действию принимаемых мамой лекарств на различные органы и системы малыша (формирование костной ткани, органы слуха, почки, сердечно-сосудистую систему и другие).
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