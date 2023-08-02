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04:05, 2 августа 2023Мир

Власти Нигера объявили об открытии границ с пятью странами

AFP: власти Нигера объявили об открытии границ с пятью соседними странами

Фото: Reuters

Власти Нигера открыли границы с пятью соседними странами — Алжиром, Ливией, Чадом, Мали и Буркина-Фасо. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) в Twitter.

Уточняется, что об этом военные объявили по телевидению. По данным агентства, речь идет как о сухопутном, так и о воздушном сообщении.

В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий.

Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны и принял решение эвакуировать граждан стран-членов из страны.

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    Юлия Мискевич
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