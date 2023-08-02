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06:30, 2 августа 2023Наука и техника

Назван способ сократить вред для плода у курящих беременных женщин

Вейп признали более безопасной альтернативой для курящих беременных женщин

Фото: Romain B / Unsplash

Ученые назвали способ сократить вред для плода у курящих беременных женщин, которые пытаются бросить вредную привычку. Они признали вейпы более безопасной альтернативой, чем никотиновые пластыри. Результаты работы опубликованы в журнале Health Technology Assessment, краткий обзор приводит Medical Xpress.

Известно, что курение во время беременности может нанести серьезный вред развивающимся детям, в частности — их росту. Обычно беременным женщинам рекомендуется бросить курить, однако некоторым сложно выполнить эти рекомендации. В таком случае медики могут предложить средства, заменяющие никотин, в том числе никотиновые пластыри.

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В исследовании приняли участие 1140 беременных женщин, которые пытались бросить курить. Их разделили на две группы: одна половина женщин получала электронные сигареты; другая половина получала никотиновые пластыри. Результаты исследования показали, что оба подхода были одинаково безопасны относительно курения традиционных сигарет. При этом у меньшего числа женщин в группе, употреблявших электронные сигареты, рождались дети с низким весом (менее 2500 граммов). Кроме того, почти в два раза больше женщин бросили курить с помощью электронных сигарет по сравнению с участницами, использующих никотиновые пластыри.

В январе 2023 года сотрудники Университета Ратгерса определили последствия курения во время беременности. Они пришли к выводу, что привычка может способствовать увеличению риска внезапному прекращению жизни ребенка до пяти раз.

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    Елена Апазиди
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