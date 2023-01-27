Выявлены последствия курения во время беременности

Курение во время беременности увеличило риск внезапной смерти ребенка в пять раз

Специалисты из Университета Ратгерса выявили последствия курения во время беременности. Нездоровая привычка может способствовать увеличению риска внезапной смерти ребенка до пяти раз. Результаты работы представлены в Journal of Perinatology.

Авторы провели статистический анализ на основе данных более четырех миллионов беременных женщин, полученных из Национального центра статистики здравоохранения США за 2012-2013 годы. Были также учтены такие факторы, как расовая принадлежность беременных участниц. Их подразделили на группы в зависимости от того, когда они курили: никогда, только до беременности, до беременности плюс первый, второй или все триместры.

Ученые пришли к выводу, что коэффициент смертей детей в течение первого года после рождения составляет 1,07 на 1000 младенцев, родившихся у чернокожих матерей, которые никогда не курили. При этом показатель вырос до 3,8 для детей, родившихся у тех, кто курил во время беременности. Около 10 процентов чернокожих женщин выживших детей курили во время или до беременности, по сравнению с почти четвертью матерей, чьи дети умерли.

Для младенцев белых матерей уровень смерти также вырос в связи с воздействием табачного дыма, увеличившись с 0,34 на 1000 рожденных детей у никогда не куривших до 2,33 у детей курильщиц. Около 16 процентов матерей европейской расы выживших младенцев курили во время или до беременности, в то время как примерно половина женщин внезапно умерших младенцев тоже курили.

Подведя итоги, эксперты пришли к выводу, что общая вероятность смерти детей курящих матерей может вырасти примерно до пяти раз, чем у детей никогда не куривших. Продолжительность курения имела возрастающую корреляцию со смертью, независимо от расы: самые высокие уровни риска были зафиксированы, когда курение продолжалось на протяжении всей беременности.

