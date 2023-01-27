Выявлены последствия курения во время беременности
Специалисты из Университета Ратгерса выявили последствия курения во время беременности. Нездоровая привычка может способствовать увеличению риска внезапной смерти ребенка до пяти раз. Результаты работы представлены в Journal of Perinatology.
Авторы провели статистический анализ на основе данных более четырех миллионов беременных женщин, полученных из Национального центра статистики здравоохранения США за 2012-2013 годы. Были также учтены такие факторы, как расовая принадлежность беременных участниц. Их подразделили на группы в зависимости от того, когда они курили: никогда, только до беременности, до беременности плюс первый, второй или все триместры.
Ученые пришли к выводу, что коэффициент смертей детей в течение первого года после рождения составляет 1,07 на 1000 младенцев, родившихся у чернокожих матерей, которые никогда не курили. При этом показатель вырос до 3,8 для детей, родившихся у тех, кто курил во время беременности. Около 10 процентов чернокожих женщин выживших детей курили во время или до беременности, по сравнению с почти четвертью матерей, чьи дети умерли.
Для младенцев белых матерей уровень смерти также вырос в связи с воздействием табачного дыма, увеличившись с 0,34 на 1000 рожденных детей у никогда не куривших до 2,33 у детей курильщиц. Около 16 процентов матерей европейской расы выживших младенцев курили во время или до беременности, в то время как примерно половина женщин внезапно умерших младенцев тоже курили.
Подведя итоги, эксперты пришли к выводу, что общая вероятность смерти детей курящих матерей может вырасти примерно до пяти раз, чем у детей никогда не куривших. Продолжительность курения имела возрастающую корреляцию со смертью, независимо от расы: самые высокие уровни риска были зафиксированы, когда курение продолжалось на протяжении всей беременности.