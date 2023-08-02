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23:01, 2 августа 2023Мир

В США заявили о планах Запада заставить Зеленского пойти на уступки

Экс-разведчик ВС США Риттер: западные страны вынудят Зеленского пойти на уступки
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kacper Pempel / Reuters

На предстоящих мирных переговорах в Саудовской Аравии западные страны заставят главу Украины Владимира Зеленского пойти на уступки и отказаться от всех требований к России. Такое мнение высказал экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

По его словам, Запад не примет предложенный украинскими властями мирный план. «На этой конференции они возьмут знаменитый план Зеленского из десяти пунктов и выбросят его в окно — вот мой прогноз», — заявил Риттер. Он также добавил, что отказ приглашать Россию на мирные переговоры по Украине свидетельствует о поражении западных союзников Киева.

Ранее стало известно о намерении Саудовской Аравии провести мирные переговоры по Украине в августе. В них примут участие представители порядка 30 стран, включая Украину, западные государства, Бразилию и Индию. Уточняется, что Россию не стали приглашать.

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    Марина Совина
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