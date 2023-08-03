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15:35, 3 августа 2023Экономика

В реализации полного перехода чиновников на российские авто усомнились

Источник: автопрому РФ не хватает ресурсов для массовой закупки авто для властей

Фото: Michael Nagle / Bloomberg / Getty Images

В настоящее время мощностей российского автопрома не хватает для массовой закупки машин для чиновников. На этом фоне реализация полного перехода представителей власти на отечественные машины может оказаться под вопросом, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Большая закупка российских авто может столкнуться с угрозой срыва из-за недостаточного объема производственных ресурсов местных заводов, пояснил собеседник. При этом в «АвтоВАЗе» ТАСС заявили, что у завода хватит мощностей для обеспечения поставок автомобилей чиновникам в необходимых объемах. В то же время о каких именно объемах идет речь, в концерне уточнять не стали.

Изначально с идеей массового перехода чиновников с зарубежных на российские машины выступил президент Владимир Путин. Он отмечал необходимость развития отечественных брендов, в том числе в автопромышленном секторе.

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Для реализации этой цели российский лидер призвал прекратить государственные закупки иностранных автомобилей для чиновников. В то же время полностью отказываться от импорта продукции из-за границы не стоит, в этом плане необходимо найти баланс для улучшения качества жизни рядовых граждан.

Позже о готовности пересесть на российские автомобили заявил глава Роскомнадзора (РКН) Андрей Липов. С 2024 года одним из автомобилей, который будут использовать для нужд госслужащих, может стать новинка «АвтоВАЗа» Lada Aura. Новая машина будет собрана на базе седана Lada Vesta, но будет отличаться большим салоном. При этом в самом концерне заявили, что выйти на массовое производство подобной модели не получится без достаточной господдержки.

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    Анатолий Акулов
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