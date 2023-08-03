Оценен ущерб от лесных пожаров в Канаде

CAMS: в 2023 году пожары в Канаде привели в выбросам 290 миллионов тонн CO2

С 1 января по 31 июля совокупные выбросы углекислого газа (CO2) из-за лесных пожаров в Канаде составили 290 миллионов тонн, что равно четверти от общемирового годового показателя уровня выбросов. Ущерб от пожаров оценила Служба мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS).

Показатель также более чем вдвое превышает предыдущий годовой рекорд выбросов, который был зафиксирован в 2014 году и составил 138 миллионов тонн.

Лесные пожары наблюдаются по всей Канаде с начала мая 2023 года. В настоящее время они пылают как на западе, так и на востоке страны. Возгорания этим летом также были активны на северо-западных территориях, в том числе за полярным кругом. Это привело к тому, что общий объем выбросов углерода в стране значительно превышает все предыдущие годовые показатели с начала наблюдений 1 января 2003 года.

По состоянию на 26 июня показатель выбросов углекислого газа в Канаде составлял 160 миллионов тонн — примерно столько же CO2 выделяется за год в Индонезии при сжигании ископаемого топлива. Всего с начала года сгорело 12,1 миллиона гектаров леса. За год в стране возникало более 4,7 тысячи очагов возгорания. Смог из-за пожаров в Канаде достигал столицы США Вашингтона, Нью-Йорка, а также городов Западной Европы.