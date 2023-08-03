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17:30, 3 августа 2023Спорт

Российский легкоатлет рассказал о пользе натурализации африканских спортсменов

Бегун Никитин: натурализация африканцев помогла бы российской легкой атлетике

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российский бегун Владимир Никитин высказался о пользе натурализации африканских спортсменов. Его слова приводит ТАСС.

Никитин заявил, что если бы кенийцы выступали в российском чемпионате, то это усилило бы конкуренцию. «Сильные бегуны всегда украшают соревнования. И не беда, если они будут натурализованными. Главное, чтобы компания веселая была и друг другу бы все помогали», — отметил легкоатлет.

Никитин — многократный чемпион России в беге на 5000 и 10 000 метров. Также в его активе победы на командном чемпионате России и Кубке страны.

23 марта World Athletics объявила о восстановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики. При этом отстранение российских легкоатлетов от соревнований под эгидой организации было продлено. Отмечалось, что ассоциация в дальнейшем сформулирует условия, при которых спортсмены смогут вернуться на турниры.

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    Дарья Коршунова
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