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13:01, 4 августа 2023Россия

Внебрачный сын Жириновского потребовал через суд признать отцовство

Baza: внебрачный сын Жириновского Эйдельштейн просит суд признать отцовство

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Внебрачный сын первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн потребовал через суд признать факт отцовства. Об этом пишет Baza в своем Telegram-канале.

Иск был зарегистрирован в Никулинском суде Москвы 2 августа. По информации издания, 36-летний Эйдельштейн хочет претендовать на наследство отца.

14 февраля 2023 года Эйдельштейн устроил скандал в московском ресторане. Прибывшая на место полиция задержала мужчину и доставила в отделение, где тот стал оскорблять силовиков и ударил одного из них кулаком. Пострадавшему пришлось обращаться за медпомощью, врачи диагностировали у него ушиб ключицы. Сам Эйдельштейн в суде отказался признавать факт избиения сотрудника правоохранительных органов.

По информации из открытых источников, Эйдельштейн родился в 1986 году. При рождении он носил фамилию Газдаров, но с возрастом взял фамилию отца Жириновского. В 2003 году Эйдельштейн окончил Московский государственный открытый университет, в 2006 — Дипломатическую академию МИД России.

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