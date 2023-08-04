Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:00, 4 августа 2023Россия

Володин раскрыл отношение глав фракций Госдумы к использованию российских авто

Володин: главы фракций Госдумы поддерживают идею использовать российские авто

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Главы думских фракций поддерживают решение президента России Владимира Путина об использовании депутатами российских автомобилей. Их отношение к идее пересесть на машины отечественной сборки раскрыл спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщается на сайте Госдумы.

По его словам, российскому автопрому необходима помощь и поддержка государства. «Опираясь на нее, российские компании смогут быстрее запустить и наладить выпуск различных отечественных марок автомобилей. Такой подход правильный», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы также рассказал, что депутаты договорились использовать автомобили марок «Москвич», Lada, Aurus. Он отметил, что скоро начнется выпуск автомобилей «Волга», которые парламентарии также собираются востребовать.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    Украина задействовала второй эшелон войск. Почему ВСУ решили бросить в бой резервы?

    Бюро Захи Хадид построит новый небоскреб в Китае

    Раскрыта дата презентации iPhone 15

    Мошенники стали чаще обманывать уже обманутых россиян

    Песков оценил влияние возможного вмешательства других стран на ситуацию в Нигере

    Российские депутаты будут ездить на автомобилях четырех российских марок

    Экс-ведущая «Модного приговора» назвала самое яркое преображение на шоу

    В Москве обвинили Польшу в нагнетании ситуации на границе с Белоруссией

    Жителей Севастополя предупредили о громких звуках

    Российских чиновников решили научить разговаривать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости