Володин раскрыл отношение глав фракций Госдумы к использованию российских авто

Володин: главы фракций Госдумы поддерживают идею использовать российские авто

Главы думских фракций поддерживают решение президента России Владимира Путина об использовании депутатами российских автомобилей. Их отношение к идее пересесть на машины отечественной сборки раскрыл спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщается на сайте Госдумы.

По его словам, российскому автопрому необходима помощь и поддержка государства. «Опираясь на нее, российские компании смогут быстрее запустить и наладить выпуск различных отечественных марок автомобилей. Такой подход правильный», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы также рассказал, что депутаты договорились использовать автомобили марок «Москвич», Lada, Aurus. Он отметил, что скоро начнется выпуск автомобилей «Волга», которые парламентарии также собираются востребовать.