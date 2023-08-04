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14:06, 4 августа 2023Россия

Российские депутаты будут ездить на автомобилях четырех российских марок

Володин: депутаты будут ездить на «Москвичах», «Ладах», «Аурусах» и «Волгах»

Фото: Якатерина Якель / «Лента.ру»

Российские депутаты будут использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус» и «Волга», сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его цитирует сайт нижней палаты.

Будущее автопарка российских законодателей Володин обсудил с руководителями думских фракций.

«Договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус"», — сказал Володин. Что касается «Волги», выпуск этих машин начнется в скором времени, уточнил он.

3 августа президент России Владимир Путин заявил, что чиновники и госслужащие должны пересесть на отечественные автомобили, в связи с чем закупки иномарок должны быть прекращены. Минпромторг пообещал, что производители смогут обеспечить спрос на продукцию автопрома.

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    Алан Босиков
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