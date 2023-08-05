Павлюченко пошутил об использовании депутатами российских автомобилей

Павлюченко пошутил о депутатах, которые будут ездить на «Аурусе» за 30 миллионов

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России по футболу Роман Павлюченко иронически высказался об использовании депутатами Госдумы отечественных автомобилей. Его слова доступны в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Жалко депутатов, теперь им придется ездить на "Аурусе" за 30 миллионов рублей. Таков закон», — пошутил спортсмен.

3 августа президент России Владимир Путин заявил, что закупки иномарок для чиновников должны быть прекращены, а все госслужащие должны пересесть на отечественные автомобили. По словам главы государства, такой шаг позволит улучшить качество российских машин.

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что депутаты будут ездить на «Москвичах», «Ладах», «Аурусах» и «Волгах».

