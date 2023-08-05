Украинских киберспортсменов наказали за выступление с россиянами

Украинцев из Team Spirit внесли в черный список за выступление с россиянами

Украинская федерация киберспорта наказала участников команды Team Spirit по Dota 2. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель организации Максим Раймер.

В черный список организации были внесены украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков. Киберспортсмены попали под санкции за выступление в одной команде вместе с россиянами — Денисом Larl Сигитовым, Магомедом Collapse Халиловым и Ярославом Miposhka Найденовым.

Кроме того, по той же причине в черный список были включены игроки в Counter Strike Игорь w0nderful Жданов, Мирослав zont1x Плахотя и Захар Polbandana Силедчик. Чем грозит включение игроков в список, не сообщается.

Team Spirit — победитель чемпионата мира-2021 по Dota 2. В 2022 году команда переехала в Белград (Сербия) без смены гражданства.