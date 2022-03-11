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Спорт

В российской команде по Dota 2 прокомментировали информацию о смене гражданства

Киберспортсмены из российской команды Team Spirit переедут в Сербию без смены гражданства

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Бренд-директор российской команды Team Spirit Константин Мачаидзе оценил информацию о смене гражданства киберспортсменами. Его слова приводит Cybersport.ru.

Мачаидзе подтвердил, что команда временно переедет в Сербию, так как в этой стране проще получать визы для участия в международных соревнованиях и организовывать логистику. Также он заявил, что представители Team Spirit не собираются менять гражданство. «Мы не хотим избавляться от ассоциаций с Россией, Украиной или СНГ», — подчеркнул директор.

Ранее 11 марта появилась информация о том, что руководство Team Spirit рассматривает возможность получения сербского гражданства. Отмечалось, что вместе со спортсменами переедут и их семьи. В состав команды входят россияне Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов, а также украинцы Илья yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.

В октябре прошлого года Team Spirit победила в 10-м чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2. За первое место киберспортсмены получили около 18,2 миллиона долларов.

Анастасия Борисова
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