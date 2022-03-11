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Спорт

Российские чемпионы мира по Dota 2 сменят гражданство

Киберспортсмены из российской команды Team Spirit сменят гражданство на сербское

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Киберспортсмены из российской команды Team Spirit сменят гражданство. Об этом сообщает сайт Cybersport.ru со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По информации источника, руководство коллектива рассматривает возможность получения сербского гражданства, чтобы избежать проблем с оформлением виз для участия в международных турнирах. Вместе со спортсменами будут релоцированы их семьи. В состав команды входят россияне Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов, а также украинцы Илья yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков. На данный момент официальной информации о том, кто из спортсменов сменит гражданство, не поступало.

17 октября Team Spirit победила в 10-м чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2. За первое место киберспортсмены получили около 18,2 миллиона долларов.

Дарья Коршунова
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