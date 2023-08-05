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10:09, 5 августа 2023Спорт

Стало известно о согласовании трансфера Мбаппе из ПСЖ в «Реал»

Goal: ПСЖ согласовал с «Реалом» трансфер форварда Килиана Мбаппе

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

«Пари Сен-Жермен» согласовал с «Реалом» трансфер форварда Килиана Мбаппе. Об этом стало известно Goal.

По информации источника издания, журналиста Родриго Фаеса, сделка близка к завершению и в ближайшее время 24-летний Мбаппе станет игроком мадридского клуба. Отмечается, что парижане согласились пойти на уступки, чтобы заработать на трансфере, так как летом 2024 года он ушел бы бесплатно.

Ранее появилась информация, что «Реал» нашел деньги для того, чтобы совершить сделку. По информации Marca, ПСЖ требует за игрока 250 миллионов евро.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон. «Реал» пытался приобрести игрока весной 2022 года, но тогда трансфер сорвался.

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    Дарья Коршунова
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