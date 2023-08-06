Бывший вратарь Джанлуиджи Буффон стал главой делегации сборной Италии по футболу

Бывший вратарь Джанлуиджи Буффон вернулся в сборную Италии. Об этом сообщается на сайте Итальянской федерации футбола (FIGC).

45-летний Буффон стал главой делегации национальной сборной. Президент FIGC Габриэле Гравина назвал экс-голкипера иконой итальянского футбола и особенным человеком.

«Я возвращаюсь в сборную, потому что тот ребенок, который впервые переступил через порог "Коверчано" 30 лет назад, все еще хочет мечтать и жить этой мечтой вместе с итальянскими болельщиками», — прокомментировал назначение Буффон в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

2 августа Буффон объявил о завершении спортивной карьеры. Его последним клубом стала «Парма», в которой он начинал карьеру.

Буффон — десятикратный чемпион Италии в составе «Ювентуса», чьи цвета защищал с 2001 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Также он провел один сезон во французском «Пари Сен-Жермен». В составе сборной страны итальянец становился чемпионом мира-2006 и серебряным призером чемпионата Европы-2012.