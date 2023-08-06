Стали известны повреждения при ударе ВСУ по Чонгарскому мосту

В результате обстрела ВСУ пострадал Чонгарский мост и поселковая школа

Стали известны повреждения при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Чонгарскому мосту. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

В результате атаки пострадала школа в поселке Чонгар. Транспортное сообщение с Крымом работает через Чаплинку и Армянск. Губернатор региона призвал автомобилистов учесть этот факт.

В воскресенье, 6 августа, стало известно о новых ударах ВСУ по Чонгарскому мосту. По словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, по мосту было зафиксировано три-четыре прилета украинскими ракетами. Рогов выразил надежду, что мост цел и добавил, что КПП «Чонгар» (Джанкой — Геническ) временно закрыт для проезда.

ВСУ впервые атаковали Чонгарский мост в ночь на 22 июля. В результате атаки сооружение получило незначительные повреждения. После представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар по Чонгарскому мосту, пообещал продолжить работу киевских силовиков.