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13:15, 6 августа 2023Культура

Госпитализированная Лада Дэнс перестала выходить на связь

Госпитализированная после ДТП Лада Дэнс перестала выходить на связь

Фото: Alex Tihonovs / Shutterstock / Fotodom

Певица Лада Дэнс, госпитализированная после ДТП, перестала выходить на связь. Об этом сообщает MK.RU.

«Она не выходит на связь и никак не реагирует. Раньше у нас такой ситуации не было. Мы достаточно оперативно всегда коммуницировали», — объяснил продюсер артистки Сергей Пудовкин.

По данным издания, певица не отвечает на звонки близких, корреспондентам также не удалось с ней связаться.

ДТП с участием трех автомобилей, в которое попала Лада Дэнс, произошло на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске вечером 5 августа. После аварии певица не могла передвигаться самостоятельно, в автомобиль скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего увезли в больницу.

В результате произошедшего Лада Дэнс получила травмы головы и позвоночника, сообщалось, что артистка находится в состоянии средней тяжести.

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    Варвара Родикова
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