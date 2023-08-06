Лукашенко обратился к запретившим участие россиян и белорусов организациям

Александр Лукашенко заявил, что сильных конкурентов хотят вычеркнуть из спорта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к запретившим участие россиян и белорусов спортивным организациям. Его слова приводит РИА Новости.

«Вы пытаетесь вычеркнуть сильных конкурентов из международного спорта. Вы хотите отнять наши спортивные победы. Вы лишаете олимпийское движение духа и смысла», — заявил политик. Он назвал происходящее признаком слабости и страха.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.