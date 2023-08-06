Захарова отреагировала на установку трезубца на монумент «Родина-мать» в Киеве

Захарова раскритиковала установку трезубца на монумент «Родина-мать» в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала установку трезубца на монумент «Родина-мать» в Киеве. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, любить. А это они не умеют», — заявила Захарова.

О том, что на щите монумента «Родина-мать» установили трезубец вместо демонтированного герба СССР, сообщалось ранее 6 августа. Снятый с монумента герб отправят на хранение в музей истории Украины во Второй мировой войне.

