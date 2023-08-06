В Киеве на монументе «Родина-мать» установили трезубец

В Киеве на монументе «Родина-мать» был установлен трезубец вместо герба СССР

В Киеве на щите монумента «Родина-мать» установили трезубец вместо демонтированного герба СССР. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3» журналиста Дмитрия Смирнова.

В субботу, 5 августа, в украинской столице начались работы по установке трезубца вместо советского герба. Однако в тот же день стало известно о приостановке работ по монтажу трезубца на «Родину-мать» из-за темноты. Уточнялось, что его подняли на высоту 24 метра.

Снятый с монумента герб отправят на хранение в музей истории Украины во Второй мировой войне.