В Киеве на монументе «Родина-мать» началась установка трезубца вместо герба СССР

«Страна.ua»: установка трезубца началась на монументе «Родина-мать» в Киеве

В Киеве начались работы по монтажу трезубца вместо демонтированного герба СССР на щите монумента «Родина-мать». Об этом сообщает страна «Страна.ua».

«У монумента Родина-мать начали поднятие трезубца, который установят вместо демонтированной советской символики», — говорится в подписи к фотографиям. Также издание опубликовало видео с места событий.

Ранее стало известно, что снятый с монумента «Родина-мать» герб СССР отправят на хранение в музей истории Украины во Второй мировой войне.

13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на «ремонт щита монумента». Работы по демонтажу советской символики начались 30 июля. Он приурочен к празднованию Дня независимости Украины, который будет отмечаться 24 августа.