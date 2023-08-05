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23:03, 5 августа 2023Бывший СССР

Работы по монтажу трезубца на «Родину-мать» в Киеве приостановили

Работы по монтажу трезубца на «Родину-мать» в Киеве приостановили из-за темноты

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Работы по монтажу трезубца вместо демонтированного герба СССР на щите монумента «Родина-мать» в Киеве приостановили. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что трезубец подняли на высоту 24 метра. Работы по монтажу продолжат завтра, однако точный срок их завершения неизвестен. «Все зависит от погоды и воздушных тревог, во время которых работы также останавливают», — говорится в сообщении.

13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на «ремонт щита монумента». Работы по демонтажу советской символики начались 30 июля. Он приурочен к празднованию Дня независимости Украины, который будет отмечаться 24 августа.

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    Марина Совина
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