В Минспорте высказались о причинах недопуска россиян на международные турниры

Матыцин заявил о конфликте госструктур и общественных организаций из-за россиян

Министр спорта Олег Матыцин высказался о причинах недопуска россиян на международные турниры. Его слова приводит ТАСС.

Матыцин заявил о конфликте госструктур и общественных организаций. Он отметил, что ряд европейских стран выступают против возвращения россиян на соревнования, что является недопустимым вмешательством в спорт.

«У каждого государства может быть определенный взгляд, в том числе на спорт, но национальные олимпийские комитеты этих стран признают Олимпийскую хартию, страны, выступившие против, являются членами ООН, которая определяет равенство прав всех, в том числе тех, кто участвует в соревнованиях», — добавил он.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от стартов.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации МОК. Решение об участии россиян и белорусов в Играх-2024 на данный момент не принято.