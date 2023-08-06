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09:30, 6 августа 2023Спорт

Звезда YouTube победил бывшего бойца UFC в боксерском поединке

Блогер Джейк Пол победил бывшего бойца UFC Нэйта Диаса в боксерском поединке

Фото: Kevin Jairaj / Reuters

Американский видеоблогер Джейк Пол победил бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нэйта Диаса в боксерском поединке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Схватка прошла в Далласе (США) в формате десяти раундов по три минуты. 38-летний Диас уступил звезде YouTube единогласное решение судей. Бой продлился все десять раундов.

26-летний Пол известен по серии поединков по правилам бокса с профессиональными бойцами. В частности, он одержал победы над Беном Аскреном и дважды — над Тайроном Вудли. Единственное поражение блогер потерпел от британца Томми Фьюри.

Всего за профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Диас провел 34 боя, 21 из которых завершился победой. В ноябре 2022 года он покинул UFC, где выступал с февраля 2007 года.

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    Дарья Коршунова
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