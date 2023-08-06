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21:16, 6 августа 2023Россия

В Москве водитель насмерть сбил ребенка и скрылся

На севере Москвы водитель насмерть сбил ребенка и скрылся

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

На севере Москвы водитель автомобиля Skoda сбил насмерть ребенка и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, несовершеннолетний пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент автомобиль его сбил.

Водителя разыскивают, на месте инцидента работают экстренные службы.

Ранее в Москве на пересечении Новослободской и Лесной улиц Mercedes GLE AMG 63s сбил женщину с ребенком. Отмечается, что он протащил женщину без сознания по дороге.

В мае в Челябинске Mercedes на огромной скорости въехал в подземный переход и попал на видео.

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    Юлия Мискевич
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