В Москве водитель насмерть сбил ребенка и скрылся

На севере Москвы водитель насмерть сбил ребенка и скрылся

На севере Москвы водитель автомобиля Skoda сбил насмерть ребенка и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, несовершеннолетний пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент автомобиль его сбил.

Водителя разыскивают, на месте инцидента работают экстренные службы.

Ранее в Москве на пересечении Новослободской и Лесной улиц Mercedes GLE AMG 63s сбил женщину с ребенком. Отмечается, что он протащил женщину без сознания по дороге.

В мае в Челябинске Mercedes на огромной скорости въехал в подземный переход и попал на видео.