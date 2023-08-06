Назван самый высокооплачиваемый игрок КХЛ

«Матч ТВ»: форвард «Авангарда» Ткачев стал самым высокооплачиваемым игроком КХЛ

«Матч ТВ» назвал самого высокооплачиваемого игрока Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Им стал форвард «Авангарда» Владимир Ткачев. Спортсмен подписал новый трехлетний контракт с омским клубом, по которому будет за сезон зарабатывать 100 миллионов рублей, не считая бонусов.

В сезоне-2022/2023 Ткачев провел за «Авангард» 78 матчей. В них он забросил 26 шайб и отдал 47 результативных передач. В составе «ястребов» нападающий стал бронзовым призером чемпионата КХЛ.

Ранее Ткачев выступал в КХЛ за СКА, «Адмирал» и «Салават Юлаев». Сезон-2021/2022 он провел в системе клуба Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингс».