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19:21, 6 августа 2023Россия

Песков заявил о неверной интерпретации NYT его слов о выборах президента

Песков: NYT приписала мне неверное утверждение о президентских выборах 2024 года

Фото: Sergei Bobylyov / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что газета The New York Times (NYT) приписала ему неверное утверждение о президентских выборах 2024 года в России. Комментарий приводит ТАСС.

Газета опубликовала статью с цитатами Пескова, где тот якобы назвал выборы в России не столько демократией, сколько «дорогостоящей бюрократией». Представитель Кремля, как утверждалось, также заявил, что российский лидер Владимир Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90 процентов голосов.

По словам Пескова, он действительно обсуждал с журналистом выборы, но толкование его ответа совершенно неверно. «Ответ был следующий: что уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что, если он будет выдвигаться, то будет переизбран с огромным преимуществом», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

В беседе с изданием «Подъем» Песков добавил, что выборы являются демократией. «Хотя, с другой стороны, они стоят больших денег, ясно заранее, что Путин будет переизбран с огромным преимуществом», — поделился он.

В июне 2023 года Песков говорил, что президент России своевременно объявит, примет ли участие в выборах главы государства в 2024 году. Путин, в свою очередь, отмечал, что выборы президента России в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом.

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    Алина Гончарова
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