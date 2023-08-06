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20:32, 6 августа 2023Бывший СССР

ВСУ подтвердили удары ракетами по Чонгарскому мосту

На Украине подтвердили удары по Чонгарскому и Геническому автомобильным мостам
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Врио губернатора Херсонской области / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) официально подтвердили удары по Чонгарскому и Геническому мостам. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций украинской армии.

По данным украинского центра, ракетный удар был нанесен в 15:00.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что при ударе по Чонгарскому мосту лишь один снаряд достиг цели, часть ракет сбили системы противовоздушной обороны. Из-за удара повреждено дорожное полотно.

При обстреле Генического моста через пролив Тонкий пострадал мирный житель. Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 9 из 12 ракет удалось сбить. Поврежден газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ и местная школа.

Между тем военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Лентой.ру» оценил значимость Чонгарского и Генического мостов для снабжения российских военных в зоне боевых действий.

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    Владимир Седов
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