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20:48, 7 августа 2023Спорт

Вернувшийся из армии хоккеист Федотов ответил на вопрос о жизни в Финляндии

Хоккеист ЦСКА Иван Федотов рассказал о возможности жизни и игры в Финляндии

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вратарь московского хоккейного ЦСКА Иван Федотов ответил на вопрос о возможности жизни в Финляндии и игры за сборную этой страны. Его слова приводит «Газета.Ru».

Хоккеист объяснил, что у него есть финские корни, однако в хоккей он начал играть в России. «Я рос в Петербурге, провел там большой отрезок жизни, совершенствовался и рос как вратарь. Сейчас, по прошествии большого количества лет, могу сказать, что тогда все было сделано правильно», — рассказал он.

1 июля вернувшийся из армии Федотов подписал контракт с ЦСКА. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что лига недовольна этим решением, так как оно нарушает действующее соглашение голкипера с «Филадельфией».

В мае 2022 года Федотов подписал с «Филадельфией» однолетний контракт. В июле того же года хоккеиста задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого игрока направили на прохождение службы в Военно-морской флот России, а его контракт с американской командой был автоматически продлен на год.

Вратарь родился в финском городе Лаппеэнранта. В детстве он с родителями переехал в Санкт-Петербург.

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    Анастасия Борисова
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