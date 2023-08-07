В Нигере заявили о подготовке за рубежом агрессии против страны

Мятежники Нигера заявили о подготовке за рубежом агрессии против страны

Национальный совет спасения родины (НССР), правящий орган мятежников Нигера, сообщил, что иностранное государство готовит агрессию против африканской страны, передает телеканал Al Arabiya.

Однако мятежники не уточнили, какое именно государство может готовить нападение.

Ранее кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что Запад может вмешаться в мятеж в Нигере.

В ночь на 27 июля военные в Нигере объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины». Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.