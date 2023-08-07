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18:21, 7 августа 2023Спорт

Валуев высказался о возможности тренировать Илона Маска

Николай Валуев заявил, что не стал бы готовить Илона Маска к бою с Цукербергом
Николай Валуев

Николай Валуев. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался о возможности тренировать владельца Twitter Илона Маска к бою против главы корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марка Цукерберга. Его слова приводит Sport24.

Валуев заявил, что не стал бы готовить Маска. «Не нуждаюсь в дополнительной известности», — подчеркнул депутат. Он назвал интернет победителем в этом поединке.

4 августа Хабиб Нурмагомедов отказался готовить Маска к бою против Цукерберга. Причиной стало то, что спортсмен завершил тренерскую карьеру.

В июне Маск написал о желании подраться с генеральным директором корпорации Meta в одном из своих постов, и Цукерберг ответил, что принимает вызов. Они начали официальные переговоры о проведении поединка и нашли организатора в лице президента UFC Дэйны Уайта.

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    Анастасия Борисова
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