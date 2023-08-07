Хабиб Нурмагомедов завершил тренерскую карьеру
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов завершил тренерскую карьеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду россиянина.
«Он завершил тренерскую и спортивную карьеру, ничто не способно это изменить», — заявил источник агентства, добавив, что Нурмагомедову регулярно поступают предложения как насчет работы тренером, так и по поводу возвращения в спорт.
Ранее сообщалось об отказе Нурмагомедова готовить американского предпринимателя Илона Маска к бою против руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга.
Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках. После этого он занялся тренерской деятельностью, а в 2022-м был признан лучшим тренером года по версии MMA Junkie.