Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арсенал
Сегодня
19:00 (Мск)
Енисей
Россия - Мелбет Первая лига|4-й тур
Анастасия Потапова
Завтра
17:00 (Мск)
Каролина Мухова
Монреаль
Маккензи Макдональд
Завтра
17:00 (Мск)
Аслан Карацев
Торонто
Анна Блинкова
Завтра
17:00 (Мск)
Чжан Шуай
Монреаль
Людмила Самсонова
Завтра
17:00 (Мск)
Катержина Синякова
Монреаль
Элисе Мертенс
Завтра
02:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Монреаль
13:03, 7 августа 2023Спорт

Хабиб Нурмагомедов завершил тренерскую карьеру

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов завершил тренерскую карьеру

Фото: Christopher Pike / Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов завершил тренерскую карьеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду россиянина.

«Он завершил тренерскую и спортивную карьеру, ничто не способно это изменить», — заявил источник агентства, добавив, что Нурмагомедову регулярно поступают предложения как насчет работы тренером, так и по поводу возвращения в спорт.

Ранее сообщалось об отказе Нурмагомедова готовить американского предпринимателя Илона Маска к бою против руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках. После этого он занялся тренерской деятельностью, а в 2022-м был признан лучшим тренером года по версии MMA Junkie.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    В Россию пришла аномальная жара. Ждать ли новых температурных рекордов?

    Россиянам объяснили рост цен на индейку

    Американский полковник заявил о переломном моменте в конфликте на Украине

    В Белгороде сбили беспилотник

    На Украине более 700 населенных пунктов остались без света

    Офис Зеленского сообщил о возвращении из плена украинских военных

    МИД Польши обвинил Германию в намерении сменить польское правительство

    Европейцев ограничили в воде из-за жары

    Гладков рассказал о ранениях пострадавшего в Белгородской области комбайнера

    18-летний мигрант попытался изнасиловать женщину в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости