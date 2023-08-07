Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов завершил тренерскую карьеру

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов завершил тренерскую карьеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду россиянина.

«Он завершил тренерскую и спортивную карьеру, ничто не способно это изменить», — заявил источник агентства, добавив, что Нурмагомедову регулярно поступают предложения как насчет работы тренером, так и по поводу возвращения в спорт.

Ранее сообщалось об отказе Нурмагомедова готовить американского предпринимателя Илона Маска к бою против руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках. После этого он занялся тренерской деятельностью, а в 2022-м был признан лучшим тренером года по версии MMA Junkie.

