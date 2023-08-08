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18:38, 8 августа 2023Наука и техника

В Кронштадте испытают носитель «Калибров»

Зеленодольский завод: МРК «Наро-Фоминск» пройдет испытания в Кронштадте
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» проекта 21631 (шифр «Буян-М»), выступающий носителем крылатых ракет семейства «Калибр», пройдет ходовые и государственные испытания в Кронштадте. Об этом ТАСС сообщили в Зеленодольском заводе (входит в концерн «Ак Барс»).

Кронштадт является внешней испытательной базой татарстанских корабелов.

В июле гендиректор судостроительной компании «Ак Барс» Ренат Мистахов пообещал, что МРК «Наро-Фоминск» будет передан Военно-морскому флоту России в декабре.

В декабре прошлого года корабль спустили на воду.

В январе 2022-го «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве писали, что «Наро-Фоминск» войдет в состав Балтийского флота до конца года.

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    Иван Потапов
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