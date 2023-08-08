Российский военный предрек танкам Abrams сложности в зоне СВО

Российский военный Дандыкин предрек сложности танкам Abrams в зоне СВО

Отправка американских танков Abrams Украине не повлияет на ход специальной военной операции (СВО), считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» специалист предрек сложности этому виду вооружения в условиях, сложившихся в зоне СВО.

Специалист отметил, что США отправляют на Украину не самую современную модель танка.

«По большому счету этот танк ничем не отличается по характеристикам от того же Leopard 2A6. Он по зубам нашим танкистам. Особенно это касается Т-90М "Прорыв"», — рассказал он.

Также Дандыкин подчеркнул, что американский Abrams — это достаточно тяжелый танк.

«Если он пойдет осенью, в это время начнется распутица, то будут определенные проблемы и по прохождению мостов, и по климатической базе, и по ремонту. Потому что ремонтировать его придется наверняка в Польше», — заключил военный эксперт.

7 августа администрация США одобрила отправку Украине первой партии танков Abrams. Как заявил начальник отдела закупок американской армии Даг Буш, танки поставят Киеву вместе с боеприпасами, запасными частями и оборудованием для заправки и ремонта.

В июне в США рассказывали о планах завершить обучении украинских военнослужащих пользоваться танком M1A1 Abrams к концу лета.

