Названа новая дата поединка Бетербиева со Смитом
Российский боксер Артур Бетербиев узнал новую дату поединка против британца Каллума Смита. Ее называет промоутерская компания Top Rank в Twitter.
Бой пройдет 13 января 2024 года на арене Videotron Centre в канадском Квебеке. Изначально встреча должна была состояться 19 августа.
Поединок отложили из-за проблем россиянина со здоровьем. Боксеру понадобится хирургическое вмешательство из-за инфекции костной ткани челюсти после лечения зубов. Операцию проведут в Монреале.
29 января россиянин сразился с британцем Энтони Ярдом и одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Всего в карьере 38-летний россиянин одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. В активе 33-летнего Смита 29 выигранных поединков и одно поражение.