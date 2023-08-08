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17:56, 8 августа 2023Спорт

Названа новая дата поединка Бетербиева со Смитом

Поединок российского боксера Бетербиева со Смитом пройдет 13 января 2024 года
Артур Бетербиев

Артур Бетербиев. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский боксер Артур Бетербиев узнал новую дату поединка против британца Каллума Смита. Ее называет промоутерская компания Top Rank в Twitter.

Бой пройдет 13 января 2024 года на арене Videotron Centre в канадском Квебеке. Изначально встреча должна была состояться 19 августа.

Поединок отложили из-за проблем россиянина со здоровьем. Боксеру понадобится хирургическое вмешательство из-за инфекции костной ткани челюсти после лечения зубов. Операцию проведут в Монреале.

29 января россиянин сразился с британцем Энтони Ярдом и одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Всего в карьере 38-летний россиянин одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. В активе 33-летнего Смита 29 выигранных поединков и одно поражение.

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    Анастасия Борисова
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