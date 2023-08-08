Названа новая дата поединка Бетербиева со Смитом

Поединок российского боксера Бетербиева со Смитом пройдет 13 января 2024 года

Российский боксер Артур Бетербиев узнал новую дату поединка против британца Каллума Смита. Ее называет промоутерская компания Top Rank в Twitter.

Бой пройдет 13 января 2024 года на арене Videotron Centre в канадском Квебеке. Изначально встреча должна была состояться 19 августа.

Поединок отложили из-за проблем россиянина со здоровьем. Боксеру понадобится хирургическое вмешательство из-за инфекции костной ткани челюсти после лечения зубов. Операцию проведут в Монреале.

29 января россиянин сразился с британцем Энтони Ярдом и одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Всего в карьере 38-летний россиянин одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. В активе 33-летнего Смита 29 выигранных поединков и одно поражение.

