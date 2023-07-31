Названа причина переноса боя Бетербиева с британцем Смитом

ESPN: бой Бетербиева и Смита перенесли из-за проблем россиянина с зубами

Названа причина переноса боя российского боксера Артура Бетербиева с британцем Каллумом Смитом. Об этом в Twitter сообщил корреспондент ESPN Майк Коппинджер.

По информации журналиста, поединок отложили из-за проблем россиянина со здоровьем. Боксеру понадобится хирургическое вмешательство из-за инфекции костной ткани челюсти после лечения зубов. Операцию проведут в Монреале. В промоутерской компании Top Rank рассказали ТАСС, что поединок против британца может состояться в начале 2024 года.

Бетербиев и Смит должны были подраться 19 августа на арене Videotron Centre в канадском Квебеке. 29 января россиянин сразился с британцем Энтони Ярдом и одержал победу над ним техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Всего в карьере 38-летний россиянин одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. В активе 33-летнего Смита 29 выигранных поединков и 1 поражение.