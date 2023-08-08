Состояние певицы Лады Дэнс ухудшилось после серьезного ДТП. Что известно о ее здоровье?

Состояние певицы Лады Дэнс ухудшилось после ДТП, проведена вторая операция

Российская эстрадная певица Лада Дэнс попала в крупную аварию на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске вечером 5 августа, когда ехала на корпоративное выступление в Коломну. Об этом сообщал Telegram-канал «112».

По информации полицейских, водитель Дэнс совершил наезд на две стоявшие на проезжей части машины, которые столкнулись ранее. В результате пострадали четыре человека, все они были госпитализированы. Автомобиль, в котором ехала певица, отлетел в кювет. По словам очевидцев, пробка из-за аварии растянулась более чем на два километра. Вместе с певицей на заднем сиденье автомобиля находилась ее близкая подруга.

Водитель, который вез российскую артистку и устроил ДТП, назвал причины аварии. По его словам, он не превышал скорость, однако слишком поздно заметил остановившийся из-за другой аварии автомобиль, после чего произошло столкновение. Водитель подчеркнул, что артистка была не пристегнута во время поездки.

С места аварии Ладу Дэнс перенесли на каталке

После столкновения автомобилей артистка получила серьезные травмы. Самостоятельно выбраться из машины ей не удалось: в автомобиль скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего увезли в больницу. Для госпитализации исполнительницы привлекали вертолет медицинской службы и МЧС. На следующий день Ладу Дэнс перевели в частную клинику в Подмосковье из госпиталя имени Н.Н. Бурденко.

Певица получила серьезные травмы

Продюсер артистки Сергей Пудовкин рассказал «Ленте.ру» о состоянии Лады Дэнс.

Пока ей тяжело говорить, к счастью, исключили самое главное: подозрение на перелом позвоночника. Диагностировали просто сильный удар. Сильный ушиб. Результаты остальных исследований будут чуть позже, ближайшая неделя будет точно в клинике под наблюдением врачей Сергей Пудовкин продюсер Лады Дэнс

Медиаменеджер добавил, что ему пришлось оставить свою семью и экстренно вылететь в Москву из-за тяжелого состояния своей подопечной.

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Globallookpress.com

После аварии Дэнс решила отказаться от своего псевдонима

Продюсер артистки также поведал о том, что певице предстоит долгая реабилитация, все ближайшие концерты исполнительница решила перенести, а также отказаться от своего псевдонима Дэнс: «По этическим соображениям мы пока не можем предоставить фотографии Лады Дэнс. Врачи делают все возможное для улучшения ее состояния. Надеюсь, скоро Лада запишет видеообращение. Единственное, что она мне сказала: "Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно". Значит, будет новое имя».

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Состояние исполнительницы ухудшилось

Во вторник, 8 августа, стало известно об ухудшении состояния певицы. Пудовкин отметил, что по этой причине врачи пока запретили ему и ее близким общаться с пострадавшей. Он добавил, что ночью артистка перенесла вторую операцию на лице: врачи постарались оптимизировать имеющиеся порезы и разрывы. Известно, что близкая подруга артистки, находившаяся в машине в момент ДТП, также находится в больнице в тяжелом состоянии и уже пришла в себя.

Лада Дэнс решила отсудить у перевозчика 12 миллионов рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Представители артистки рассказали, что после случившегося певица решила подать в суд на транспортную компанию, которая организовывала ее перевозку, и потребовать 12 миллионов рублей компенсации. По словам представителей исполнительницы, организация не обеспечила необходимых мер безопасности во время поездки артистки и нарушила правила перевозки пассажиров.

