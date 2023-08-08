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19:19, 8 августа 2023Наука и техника

Microsoft выпустит приставку без дисковода

OnMSFT: Microsoft выпустит Xbox без дисковода в 2025 году

Фото: Jose Gil / Unsplash

Корпорация Microsoft запланировала выход консоли Xbox без дисковода. Об этом сообщает издание OnMSFT.

Журналисты медиа сослались на инсайдера Ника Шпешаля, который заявил, что в компании намерены выпустить подобную консоль в 2025 году. Судя по всему, подобная приставка будет базироваться на флагманской консоли Xbox Series X, но из-за отсутствия дисковода окажется дешевле оригинального устройства.

Также Шпешаль отметил, что в Microsoft намерены представить некоторое новое оборудование для геймеров в течение ближайших нескольких лет. По версии журналистов медиа, консоль без дисковода займет промежуточное место в линейке приставок Xbox Series X и S.

В настоящий момент у Microsoft есть две актуальные консоли — флагманская Series X и упрощенная Series S, последняя не оснащена дисководом. У конкурента Sony также есть две приставки: классическая PlayStation 5 и вышедшая без дисковода PlayStation 5 Digital Edition. Также инсайдеры полагают, что осенью 2023-го Sony представит приставку PS5 со съемным дисководом.

В конце июля компания Sony отчиталась о 40 миллионах проданных приставок PS5. «Запасы PS5 достаточны, и мы видим, что отложенный спрос наконец удовлетворяется», — отметил глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

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    Андрей Ставицкий
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