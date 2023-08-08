США объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине

Reuters: США объявят о выделении нового пакета военной помощи Киеву на $200 млн

Администрация США намерена во вторник, 8 августа, объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, в пакет, в частности, войдут противотанковые ракетные комплексы, в том числе TOW и Javelin, средства для разминирования и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Как отмечает агентство, ранее американские власти признали, что из-за ошибки неверно определили стоимость части переданных Киеву вооружений, которая была завышена примерно на 6,2 миллиарда долларов. Теперь США приступают к передаче Украине военной помощи на эту сумму.

О возможном скором принятии нового пакета помощи США Украине ранее сообщала газета Politico. Отмечается, что в него войдут дополнительные средства ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, а также бронетехника и средства противотанковой борьбы на 400 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Украина с начала конфликта получила от США помощи на 66,2 миллиарда долларов, став главным получателем поддержки от Вашингтона со времен Второй мировой войны.

25 июля американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о выделении Вашингтоном Киеву нового пакета военной помощи общей суммой в 500 миллионов долларов для передачи в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасов для обеспечения работы противовоздушной обороны, техники и противотанковых средств.