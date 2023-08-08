Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:01, 8 августа 2023Мир

США объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине

Reuters: США объявят о выделении нового пакета военной помощи Киеву на $200 млн

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Администрация США намерена во вторник, 8 августа, объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, в пакет, в частности, войдут противотанковые ракетные комплексы, в том числе TOW и Javelin, средства для разминирования и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Как отмечает агентство, ранее американские власти признали, что из-за ошибки неверно определили стоимость части переданных Киеву вооружений, которая была завышена примерно на 6,2 миллиарда долларов. Теперь США приступают к передаче Украине военной помощи на эту сумму.

Материалы по теме:
«У русских больше оружия и людей» Украина начала новый этап контрнаступления. Как это повлияет на ход спецоперации?
«У русских больше оружия и людей»Украина начала новый этап контрнаступления. Как это повлияет на ход спецоперации?
28 июля 2023
ВСУ несут большие потери в живой силе и технике. Как на Западе оценивают перспективы украинского контрнаступления?
ВСУ несут большие потери в живой силе и технике.Как на Западе оценивают перспективы украинского контрнаступления?
31 июля 2023
Украина получает миллиарды от США и Европы. На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
Украина получает миллиарды от США и Европы.На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
2 августа 2023

О возможном скором принятии нового пакета помощи США Украине ранее сообщала газета Politico. Отмечается, что в него войдут дополнительные средства ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, а также бронетехника и средства противотанковой борьбы на 400 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Украина с начала конфликта получила от США помощи на 66,2 миллиарда долларов, став главным получателем поддержки от Вашингтона со времен Второй мировой войны.

25 июля американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о выделении Вашингтоном Киеву нового пакета военной помощи общей суммой в 500 миллионов долларов для передачи в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасов для обеспечения работы противовоздушной обороны, техники и противотанковых средств.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    США объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине

    Солдатам из Нидерландов запретили участвовать в соревнованиях с россиянами

    74-летнюю учительницу признали виновной в сексуальном преследовании ученика

    Нуланд посетила Нигер и встретилась с мятежниками

    В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

    ВС России контратаковали ВСУ у Клещеевки и выбили их с ряда опорных пунктов

    Беспилотники США в Сирии опасно сближались с российскими истребителями

    58-летняя актриса пришла на вечеринку в обнажающем грудь платье

    Неизвестный напал с ножом на мужчину на Патриарших прудах

    Экс-посол заявил о попытках Запада убедить других одобрить мирный план Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости