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17:59, 8 августа 2023Наука и техника

РКК «Энергия» покажет базовый модуль РОС

«Роскосмос»: РКК «Энергия» на форуме «Армия-2023» покажет базовый модуль РОС

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» на форуме «Армия-2023», который пройдет с 14 по 20 августа в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, покажет макет базового модуля перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Об этом в Telegram сообщает «Роскосмос».

«На стенде можно будет увидеть как макет станции после второго этапа развертывания, так и макет базового модуля, который станет основным органом управления», — уточняет госкорпорация.

Ключевыми особенностями РОС в «Роскосмосе» называют ее «оснащение гиродинами, необходимыми для безреактивного поддержания ориентации станции за счет гироскопического эффекта, без задействования двигателей станции или кораблей в ее составе».

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В июле гендиректор госкорпорации Юрий Борисов на заседании совместного комитета по сотрудничеству в области космоса государств-участников БРИКС заявил, что страны объединения могли бы создать собственный модуль для РОС.

В апреле руководитель «Роскосмоса» в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что основные параметры и облик РОС уже определены.

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    Иван Потапов
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